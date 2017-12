Deadpool reacciona a la compra de Century Fox por Disney

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La opinión de los famosos no se hizo esperar tras la compra de Century Fox por parte de Disney.

De acuerdo con Milenio, diversas personalidades han manifestado su sentir en redes sociales, tras el anuncio de la compra de Century Fox, por parte de Disney, entre ellos: Ryan Reynolds, Chris Evans y James Gunn.

Con humor, Ryan Reynolds, quien da vida a Deadpool expreso en sus cuentas oficiales: “Tiempo para ‘descorchar’ esa tensión sexual explosiva entre Deadpool y Mickey Mouse”.

Además de mostrar al mundo una imagen donde Deadpool es arrestado en Disneylandia.

La compañía de entretenimiento Walt Disney llegó a un acuerdo para adquirir los derechos de la productora Twenty-First Century Fox, con el propósito de mejorar su oferta al público, informó Notimex esta mañana.

Disney compró la 21st Century Fox, tanto sus estudios de cine como sus canales de cable y el negocio internacional de televisión, por una suma aproximada de 52.400 millones de dólares.

Esto para mantener el compromiso que la compañía tiene con sus usuarios de ofrecer el entretenimiento de la más alta calidad. Con esta adquisición, la empresa tendrá la capacidad de crear contenido más atractivo y desarrollar relaciones más directas con su audiencia mundial.

“La adquisición de esta colección estelar de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda de los consumidores de una rica diversidad de experiencias de entretenimiento que sean más atractivas, accesibles y convenientes que nunca”, explicó Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

“Nos sentimos honrados y agradecidos de que Rupert Murdoch nos haya confiado el futuro de los negocios a los que dedicó su vida para construir, y estamos entusiasmados con esta magnífica oportunidad de incrementar significativamente nuestra cartera de adoradas franquicias y contenido de marca para mejorar nuestras crecientes ofertas directas al consumidor.

