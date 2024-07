'Deadpool & Wolverine', un éxito en taquilla de Shawn Levy y Marvel

Era obvio que la dupla de Ryan Reynolds y Hugh Jackman en la pantalla grande se convertiría en un éxito, algo que se demostró después de que 'Deadpool & Wolverine' recaudara 96 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Variety reveló que la nueva colaboración entre Disney y Marvel Studios, dirigida por Shawn Levy, se posicionó como el mayor estreno nacional del año, superando los 62 millones de billetes verdes que logró en junio ‘Intensamente 2’.

La tercera entrega de Deadpool establece un nuevo récord para una película con clasificación R y se coloca como el sexto estreno más alto de todos los tiempos, sin ajustar por inflación.

Box Office: 'Deadpool & Wolverine' Marvels With $96 Million Opening Day — the Sixth-Highest of All Time https://t.co/hP7CiBlV5k