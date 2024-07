‘Deadpool y Wolverine’: Marvel vuelve a la cima tras recaudar 205 mdd en su estreno

Marvel vuelve a dominar la taquilla con el estreno de “Deadpool y Wolverine”, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman. La película basada en cómics ha recaudado la impresionante cifra de 205 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines norteamericanos, según las estimaciones de los estudios difundidas el domingo.

Este éxito ha roto el récord de estreno para películas con clasificación R (no apta para menores), previamente establecido por la primera “Deadpool” con 132 millones de dólares. Además, se ha colocado entre las 10 mejores películas de todos los tiempos en cuanto a recaudación en su fin de semana de estreno.

A nivel internacional, “Deadpool y Wolverine” ha sumado 233,3 millones de dólares adicionales, elevando su total global a más de 438,3 millones de dólares. Esta recaudación masiva refleja el entusiasmo de los fans por ver a estos dos icónicos personajes juntos en la pantalla grande, marcando su entrada en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En términos de fines de semana de estreno en Estados Unidos, “Deadpool y Wolverine” se posiciona en el octavo lugar, situándose entre “The Avengers” y “Black Panther” y desplazando a “Avengers: Age of Ultron” del top 10. Este es el mayor estreno del año, superando a “Inside Out 2” de Disney, que recaudó 154,2 millones de dólares, y a “Barbie”, que acumuló 162 millones de dólares en su fin de semana de estreno en julio de 2023.

La fuerte recaudación de “Deadpool y Wolverine” es especialmente significativa para Marvel Studios, que ha experimentado varias decepciones de alto perfil recientemente, incluyendo el fracaso de “The Marvels”, que solo recaudó 47 millones de dólares en su fin de semana de estreno en noviembre.

Comscore enlista los ingresos de películas en carteleras

Las estimaciones de ingresos en cines de Estados Unidos y Canadá de viernes a domingo, según Comscore, son:

1. “Deadpool y Wolverine”, 205 millones de dólares.

2. “Twisters”, 35,3 millones.

3. “Mi villano favorito 4”, 14,2 millones.

4. “Inside Out 2”, 8,3 millones.

5. “Longlegs”, 6,8 millones.

6. “A Quiet Place: Day One”, 3 millones.

7. “Bad Boys: Ride or Die”, 1,3 millones.

8. “The Fabulous Four”, 1 millón.

9. “Fly Me to the Moon”, 750,000 dólares.

10. “Raayan”, 378,571 dólares.

Con este impresionante debut, Marvel demuestra una vez más su capacidad para atraer a las audiencias y establecer récords en la taquilla global.

(Con información de AP)