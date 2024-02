Debut del prestigioso Festival de Cine de Sundance en México

El Festival de Cine de Sundance, conocido por impulsar y celebrar la creatividad cinematográfica fuera de los grandes estudios, desembarcará por primera vez en tierras mexicanas.

La noticia fue confirmada por el Instituto encargado de respaldar a los cineastas independientes en el desarrollo y distribución de sus proyectos, quienes anunciaron la creación del Sundance Film Festival CDMX.

Este emocionante evento tendrá lugar del 25 al 28 de abril, y promete ser una ventana al talento emergente del cine nacional y latinoamericano.

Para los amantes del cine que buscan nuevas historias y voces innovadoras, el Sundance Film Festival CDMX será una oportunidad única para descubrir lo mejor del cine independiente.

El evento se realizará con apoyo de la cadena de cines Cinépolis, la cual prestará las salas de los complejos Diana y Miyana, ubicados en la capital, para exhibir las obras de los artistas.

El CEO del Instituto Sundance, Joana Vicente, dijo en un comunicado.

La programación del Sundance Film Festival está en proceso de curaduría, encabezado por la Directora de Programación, Kim Yutani, y supervisado por Eugene Hernandez.

