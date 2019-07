Escena extra de Avengers: Endgame decepciona a los fans

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Malos augurios para Disney y Marvel: los fans de la saga de Avengers no están contentos con el reestreno de Endgame.

De acuerdo con información de redes sociales, las primeras proyecciones en cines de Estados Unidos han decepcionado a los seguidores.

Esto se debe especialmente a la mala calidad del material extra de Avengers: Endgame, poniendo en evidencia –según algunos- de la jugarreta de Disney y Marvel con el reestreno de la película.

Los fans afirman que la famosa “escena extra” no es más que un borrador que fue retirado de las primeras versiones de la película y que fue reinsertado sin terminar, pues se nota el pobre CGI de Hulk.

La escena post créditos aparece después de un homenaje a Stan Lee con escenas nunca vistas detrás de cámaras de sus cameos e interacción con los personajes principales.

La mencionada escena corresponde a los trabajos de “Smart Hulk” en el mundo post-chasquido. Hulk bromea diciendo”¡Ding Ding! Planta baja, todos fuera” cuando las personas ya están a salvo, y procede a explicarle al jefe de bomberos cuál es la mejor manera de apagar el incendio.

So the 7 mins they added to the #AvengersEndgame was just a scene of Hulk saving some people from a fire & some end credit scenes about Spiderman pic.twitter.com/hXJWhSUg4J