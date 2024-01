Decepciona a Ryan Gosling nominaciones de ‘Barbie’ para los Oscars 2024

Tras la nominación de Ryan Gosling al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su destacada interpretación del personaje Ken en la película ‘Barbie’, el actor expresó su decepción por la ausencia de Greta Gerwig, directora del filme, y Margot Robbie, la actriz que da vida a la icónica muñeca, en las nominaciones de la Academia de Cine de Hollywood.

En una carta, el actor de La La Land también dijo sentirse honrado de estar nominado junto a grandes artistas, pero que el papel de Ken no existiría si no fuera por Barbie y eso lo tiene decepcionado.