¡Defenderán sus canciones! Artistas se unen para frenar la IA en la música

Billie Eilish, Stevie Wonder, Miranda Lambert, Nicki Minaj, Katy Perry, Smokey Robinson y J Balvin son algunos de los más de 200 nombres que aparecen en una nueva carta abierta presentada por la organización sin fines de lucro Artist Rights Alliance, que pide a las empresas de tecnología de inteligencia artificial (IA), desarrolladores, plataformas, servicios de música digital y plataformas que dejen de usar la IA “para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos”.

Artist Rights Alliance es una organización sin ánimo de lucro dirigida por artistas que defiende a los músicos en una economía digital precaria.

Juanes, Danna Paola, Luis Fonsi, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga y Daniela Spalla son otros de los firmantes.

200+ artists call on tech companies to stop AI use that devalues music and infringes upon the rights of human artists. AI has enormous potential as a tool for human creativity – but when used irresponsibly, it poses an existential threat to our art. https://t.co/AaxboN5CEX pic.twitter.com/CPBeRX46td

La carta, si bien reconoce las posibilidades creativas de la nueva tecnología de IA, aborda algunas de sus amenazas para el arte hecho por humanos. Estos incluyen el uso de trabajos preexistentes para entrenar modelos de IA, sin autorización, en un intento de reemplazar a los artistas y, por lo tanto, “diluir sustancialmente los fondos de regalías que se pagan a los artistas”.

El mes pasado, Tennessee se convirtió en la primera localidad estadounidense en aprobar una legislación diseñada para proteger a los compositores, intérpretes y otros profesionales de la industria musical contra los peligros potenciales de la inteligencia artificial. Los partidarios dicen que el objetivo es garantizar que las herramientas de IA generativa no puedan replicar la voz de un artista sin su consentimiento.

Left unchecked, Al will set in motion a race to the bottom that will degrade the value of our work and prevent us from being fairly compensated for it. This assault on human creativity must be stopped. Join the movement: https://t.co/JZYqmezk4U pic.twitter.com/fcCxNsAFuz