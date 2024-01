¡De miedo! Demandan a Mia Goth por agresión en el set de 'MaXXXine'

La escalofriante y renombrada actriz Mia Goth de las películas Pearl y X, ha sido demandada por aparentemente haber agredido a un extra durante las grabaciones de la cinta MaXXXine.

Según dio a conocer Deadline, James Hunter reveló que recibió un golpe deliberado en la cabeza por parte de Mia, lo que le provocó una conmoción cerebral.

Hunter compartió que fue contratado por el estudio A24 para desempeñar el papel de un feligrés muerto en una escena de la tercera y última entrega de la trilogía X del director, Ti West.

Mia Goth, A24 Sued By Background Extra Who Claims He Was Kicked In The Head During A Scene In 'MaXXXine' https://t.co/QFXrguD2uG