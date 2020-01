Demi Lovato cantará el himno en el Super Bowl

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La NFL sigue dando sorpresas a vísperas del Super Bowl 2020 que se llevará a cabo el proximo domingo 2 de febrero en la ciudad de Miami.

A través de la cuenta de Twitter de la NFL, se hizó oficial que Demi Lovato también participará en este evento y estará a cargo de cantar el himno nacional de los Estados Unidos.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2! 🎤 🌴 🏈 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP