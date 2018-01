Hoy me siento fuerte: Demi Lovato luce figura en Instagram

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La cantante Demi Lovato ha arrancado el nuevo año con unas vacaciones en la playa y ha compartido algunas fotos con sus seguidores, justo a ellos ha dedicado una nueva imagen publicada en su perfil de Instagram que la muestra relajándose en la playa luciendo un ajustado traje de baño.

Sin embargo, el objetivo de su publicación no es realmente provocar envidia o simplemente mostrar su cuerpo, sino continuar siendo un ejemplo de auto aceptación después de que hace unos años tuviera problemas alimenticios y adicciones que terminaron dañando su autoestima.

"El caso es que siempre me he sentido algo insegura con respecto a mis piernas, y por eso mismo estoy compartiendo esta foto con ustedes... Porque soy feliz y este año he decidido que voy a dejar de ser tan perfeccionista y abrazar la libertad de poder criticarse a uno mismo. Es importante aprender a amar tu cuerpo tal y como es. Puede que sea un desafío muy duro, pero la vida está llena de desafíos", es parte del texto que acompaña la foto, en la que, efectivamente, sus piernas acaparan buena parte del protagonismo.

Al igual que ya hiciera en la serie documental Simply Complicated, en la que abordaba de la forma más directa y personal los trastornos, enfermedades y demás adversidades personales vividas en los últimos años, la cantante ha aprovechado su mensaje para recordar las dificultades que tuvo que atravesar para salir a flote después de sufrir un grave desorden alimenticio en la cumbre de su carrera.

"Superar mi desorden alimenticio ha sido una de las experiencias más complicadas a las que he tenido que enfrentarme en la vida, pero trabajo todos los días para afianzar esa recuperación a pesar de los errores y de los fallos que pueda cometer. Hoy me siento fuerte y segura de mí misma. Todos ustedes pueden sentirse así, porque es posible. Doy gracias a Dios por este nuevo capítulo de mi vida", ha escrito Demi.

