Demi Lovato y Lauren Jauregui se van de fiesta

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- Demi Lovato se encuentra actualmente en Miami por su Tour Tell Me You Love Me y por supuesto aprovechó la oportunidad para verse con su amiga Lauren Jauregui.

De acuerdo con información del portal de noticias E Latinoamérica, las dos cenaron con amigos y luego se dirigieron a la histórica Calle Ocho de Miami para bailar en el famoso club Ball & Chain.

La cantante de Sorry not Sorry compartió un video en sus historias de Instagram junto a la diva de Fifth Harmony cantando el tema Felices los 4 de Maluma, que sonaba en el fondo.

También te puede interesar: Demi Lovato 'prende' Instagram con esta foto

Aparte de los días de The X Factor, Jauregui salió de gira con Fifth Harmony como teloneras del Tour Neon Lights de Lovato en 2014. Desde entonces las dos chicas se volvieron muy cercanas.

Por eso estamos seguros que Lauren estaba muy emocionada de mostrarle a su amiga Demi su ciudad fiestera.

Ayer en la noche, Lovato también debutó su nuevo corte de pelo en Instagram, pero esta mañana lucía su peinado característico largo para la gira.