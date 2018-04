¡Malas noticias! Demi Lovato pospone sus conciertos en México

Agencia

Ciudad de México.- Demi Lovato tuvo que posponer las fechas que tenía en México y en el resto de Latinoamérica debido a problemas con la producción, así lo dio a conocer mediante sus redes sociales donde explica la noticia, según Milenio.com.

"Estoy absolutamente devastada por tener que hacer este anuncio hoy... debido a problemas de producción tuvimos que mover a las fechas de Sudamérica. Ecuador, Costa Rica y Panamá, estoy desconsolada porque tuvimos que eliminar esos shows", escribió.

"Verdaderamente odio que tengamos que hacer esto e hicimos todo lo posible para que sucediera, pero hubo algunos problemas de producción imprevistos. Si no pueden venir a ninguna de estas nuevas fechas, les devolveremos el dinero íntegramente. Lo siento mucho, sé que es un fastidio. Para aquellos que pueden ir, prometo que valdrá la pena la espera y espero verlos a todos entonces. ¡Chicos, los quiero tanto!", añadió la cantante en el post, que viene acompañado de una póster con las nuevas fechas.

En Costa Rica, Panamá y Ecuador, tuvo que cancelar los shows. Las nuevas fechas para México serán los días 20 y 22 de septiembre en la Ciudad de México y en Monterrey, respectivamente.

Demi Lovato comenzó su Tell me you love me tour el 26 de febrero y tiene fechas programadas hasta noviembre. Lovato actualmente se encuentra recorriendo distintos países europeos, después de que en febrero pasado se embarcó en una gira que la llevó a recorrer 20 ciudades por los Estados Unidos y Canadá junto a DJ Khaled y Kehlani.

En julio de 2017, Demi Lovato lanzó "Sorry Not Sorry", primer sencillo de su disco que está certificado como doble platino.

Además del lanzamiento del álbum, la cantante estrenó "Simply Complicated", un documental de 78 minutos que obtuvo más de 15 millones de visitas en YouTube.