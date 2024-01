Demi Moore abre su corazón y revela cómo enfrenta la demencia de Bruce Willis

Demi Moore, la ex esposa de Bruce Willis, ha transmitido un mensaje solidario a quienes tienen familiares afectados por la demencia frontotemporal, la enfermedad que ha impactado la salud del actor de "Duro de Matar".

En una entrevista con Andy Cohen en el programa de SiriusXM, la actriz de "Ghost" abordó cómo enfrenta la enfermedad y ofreció consejos para aquellos que enfrentan situaciones similares.

Demi Moore takes part in SiriusXM's Town Hall with the cast of Feud: Capote Vs. The Swans hosted by Andy Cohen at SiriusXM Studio on January 23, 2024 in New York City pic.twitter.com/wxha3lCwOu