Demian Bichir denuncia en redes acoso de los medios

Agencia Reforma/ Karla Magaña

Ciudad de México.- Después de confirmar las condiciones en las que murió su esposa, el actor Demian Bichir lamentó el comportamiento de algunos medios estadounidenses al no respetar la privacidad que pidió desde el comienzo.



El nominado al Óscar compartió en su Instagram un par de videos donde muestra a reporteros postrados afuera de su casa, en espera de alguna declaración.



"Esto es lo que ocurre cuando se pide respeto y privacidad en el dolor, la tristeza y el duelo. Estos medios no tienen vergüenza, ni decencia, ni escrúpulos" escribió el actor.

El famoso descalificó que los medios pusieran al público de pretexto para realizar sus acciones ante una situación de ésa índole.

"Nuestra gente es infinitamente más sensible ante el dolor ajeno de lo que ellos nunca serán. Que no se escuden en nuestra gente para cometer sus actos tan despreciables. Ellos no representan a nuestra gente. Nuestra gente es buena y decente", añadió.



Por último, aclaró que su propiedad tiene cámaras de seguridad y advirtió que procederá legalmente ante cualquier intento de violación a su privacidad.