El productor Harvey Weinstein se entrega a las autoridades

MÉXICO.- El productor cinematográfico Harvey Weinstein, acusado por decenas de mujeres de agresiones sexuales, se presentó en una estación de policía de Nueva York, antes de una probable inculpación.

El magnate de 66 años bajó de una SUV negra y entró lentamente a una comisaría de Manhattan, sin responder a las decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de televisión que lo llamaban.

Se espera que en la estación de policía le tomen foto y huellas digitales antes de que sea transferido a un tribunal cercano y presentado ante un juez.

Weinstein se entregó a las autoridades casi ocho meses después de que su carrera se fuera a un precipicio por las acusaciones que desataron el movimiento global de #MeToo.

Dos fuentes de la policía, que hablaron bajo anonimato, dijeron a The Associated Press que el caso contra el productor de cine incluye a una mujer que lo acusa de obligarla a tener sexo oral en su oficina en 2004.

La mujer, Lucia Evans, fue una de las primeras en denunciar al productor cinematográfico.

Denuncias de abuso

Un funcionario dijo que probablemente habrá acusaciones de otra presunta víctima que no ha hablado públicamente. Los abogados del productor han dicho que todas las denuncias de abuso sexual “carecen totalmente de mérito”.

Desde las primeras revelaciones contra Weinstein, más de un centenar de mujeres entre las que están actrices como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrowy Rose McGowan han afirmado que las acosó, que abuso sexualmente de ellas o incluso las violó.

Por las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker -que ganaron el premio Pulitzer- se descubrió que Weinstein utilizó su poder para obligar a jóvenes actrices, o a aspirantes a serlo para realizar sus fantasías sexuales, algunas veces haciéndose ayudar por sus empleados y comprando el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad.

Con información del portal de noticias Milenio.