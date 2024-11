Denzel Washington revela por qué decidió participar en ‘Gladiador 2’

Denzel Washington reveló en una entrevista el motivo que lo llevó a querer participar en la secuela de ‘Gladiador’ que llega este 2024 bajo la dirección de Ridley Scott.

La segunda parte de la historia que inició en 2000, se estrenará el 22 de noviembre en Paramount.

Después de participar en grandes producciones de la pantalla grande, el dos veces ganador del Oscar admitió que ya no se sorprende con los nuevos guiones que se le presentan, sin embargo y por fortuna, la visión de Scott capturó su atención.

Denzel Washington says "there are very few films left for me to make that I’m interested in" and "Gladiator 2" was one of them.



"I have to be inspired by the filmmaker, and I was tremendously inspired by Ridley [Scott]. We had a great go-round the first go-round [on 'American… pic.twitter.com/H3Fj0PoY7P