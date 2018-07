Despiden a director de 'Guardianes de la Galaxia vol. 3'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- James Gunn fue despedido de "Guardianes de la Galaxia Vol. 3", después de que algunos tweets viejos hayan sido resurgido por parte de personalidades alineadas con movimientos políticos conservadores muy afines a Donald Trump. Algunos de estos mensajes eran supuestas bromas de muy mal gusto relacionadas con la pedofilia, violación y en algunos casos antisemitas.

El director conocido por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel y por otras películas como "Super" y "Slither", ha sido abiertamente crítico al gobierno de Trump, informa el portal The HuffPost.

Ante el resurgimiento de tweets antiguos, Gunn publicó una serie de mensajes en la red social donde deja claro que, cuando empezó su carrera era visto como un provocador, tanto por declaraciones como por sus películas, haciendo bromas que se podrían considerar tabú. Asegura que ha hablado del tema públicamente en muchas ocasiones, que desde aquella época se ha desarrollado como persona y que ha trabajado en mejorar su sentido del humor.

Agregó: "No estoy diciendo que soy mejor, sino que ahora soy una persona diferente a como era años atrás. Hoy intento encontrar la raíz de mi trabajo en la conexión con el amor y menos en el enfado. Mis días diciendo cosas sólo porque pueden ser escandalosas o porque quiero conseguir una reacción, han acabado".

