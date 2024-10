Descubren canción inédita de José José tras 45 años

El ingeniero sonoro mexicano Edson R. Heredia hizo un hallazgo sorprendente mientras trabajaba en la digitalización de archivos sonoros en 2023.

Durante el proceso, encontró una cinta perdida del álbum “Lo pasado, pasado” de José José, la cual contenía una canción nunca antes escuchada: “Ya no pienso en ti”. Según Heredia, al escuchar el tema, todos quedaron asombrados. "Se nos erizó la piel", comentó en una entrevista con The Associated Press.

Lanzan canción inédita de José José, Ya no pienso en ti, grabada en Londres en 1978 y hallada por Sony Music durante digitalización de archivos.

Esto a pocos días de 5to. aniversario luctuoso del Príncipe de la Canción.pic.twitter.com/JmDx90cHEc — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) September 26, 2024

Las cintas fueron grabadas el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra, bajo la dirección del productor Tom Parker, quien también trabajó en el álbum.

A pesar del tiempo transcurrido, la calidad de la grabación era excepcional, y solo fue necesario regrabar el bajo, siguiendo la línea original. El resto de los instrumentos y voces son completamente fieles a la versión de la época.

La teoría sobre por qué el tema no fue lanzado en su momento apunta a las limitaciones del formato vinilo, que permitía incluir solo un número limitado de canciones por lado. Es probable que la canción quedara archivada con la idea de lanzarla en otro proyecto, pero fue olvidada durante décadas.

Un tributo a José José: La canción que revive su legado

Después de obtener la autorización de la familia de José José y revisar los asuntos legales, la canción fue lanzada como parte de la serie Spotify Singles. Próximamente, también se estrenará un video musical emotivo, grabado por Sony Music, que busca rendir homenaje al cantante y su legado.

Heredia, quien lleva 13 años trabajando en Sony Music México, destacó la importancia de este hallazgo. "Creo que con este tema, ‘El triste’ volvió a sonreír desde el cielo", afirmó emocionado.

(Con información de The Associated Press)