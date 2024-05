Desde la cárcel Harvey Weinstein pide favores en Cannes en favor de actriz

Harvey Weinstein, el ex productor condenado por violación, tiene contacto frecuente con personas relacionadas al Festival de Cine de Cannes, evento donde solía ser una de las figuras más aclamadas antes de ser encarcelado tras el surgimiento del movimiento #MeToo.

Este fin de semana, el portal The Wrap reportó que el convicto tiene un medio de contacto por el que ha podido establecer comunicación por mensajes con sus amigos en Cannes a quienes ha estado pidiendo favores en beneficio de la actriz Alexandra Vino, con quien tenía una relación y estaba ayudando a obtener reconocimiento en Hollywood.

Según la información, Weinstein ha podido enviar mensajes con la finalidad de obtener invitaciones a fiestas y eventos a beneficio de Vino, siendo vista este sábado en una fiesta realizada en un yate en Cannes.

Fuentes cercanas detallaron al medio que el productor de Shakespeare Enamorado (Shakespeare In Love) ha podido hablar con un productor neoyorquino cercano a él, además de sus pasados socios del Festival de Cannes.

Sobre estos hechos, Juda Engelmayer, portavoz de Weinstein negó que exista la posibilidad de que el ex productor mande mensajes desde prisión:

"No tiene teléfono celular. Es un teléfono de pago por llamada de prisión. No puedo confirmar que esté llamando a alguien en Cannes, pero si es así, está llamando a alguien local y pidiéndole que agregue una llamada a Francia".

Respecto al apoyo que le estaría dando a Vino, Engelmayer añadió que la relación entre ambos terminó y por lo que no estaría apoyándola para tener conexiones en el mundo del cine.

"Está en las instalaciones oeste de Rikers Island y no lo tiene fácil. Él y Alexandra ya no son pareja y él no la está ayudando a participar en las fiestas de Cannes", comentó a The Wrap.

Sin embargo, el medio citado detalló que Weinstein tiene acceso al servicio de mensajería Securus eMessaging, el cual es monitoreado por las autoridades.