Deslumbra Prada con desfile masculino Otoño-Invierno 2025 en Milán

Este domingo, Prada presentó su esperada colección masculina Otoño-Invierno 2025 en la icónica Fondazione Prada, en Milán.

Bajo la dirección creativa de Miuccia Prada y Raf Simons, el desfile iluminó la Semana de la Moda con un espectáculo de luces azules, rojas y amarillas, deleitando a una audiencia que incluyó a celebridades como Sebastian Stan y Joseph Quinn.

La colección, compuesta por 56 looks, exploró la naturaleza humana a través de los "instintos básicos" y las "respuestas automáticas", según explicaron los diseñadores. Con un enfoque en el romance y la contradicción, el guardarropa masculino de Prada para 2025 destacó por la combinación de elementos inesperados y atrevidos.

Entre las piezas más llamativas se encontraron grandes abrigos con estolas, tops estampados tipo cabaña, mocasines formales negros y chaquetas bomber superpuestas a camisas de piel. También resaltaron pantalones en tonos morados brillantes y sombreros de cazador con estampados alegres, combinados con suéteres y pantalones de líneas sencillas.

La colección celebró el elemento humano detrás de la moda, enfatizando la experimentación y el riesgo creativo. Los diseñadores abordaron temas como la preparación, los atuendos para ocasiones casuales y la ruptura de normas estéticas tradicionales.

El desfile reafirmó a Prada como una marca líder en innovación y diseño de lujo. Con su enfoque en la combinación de funcionalidad y arte, Miuccia Prada y Raf Simons dejaron claro que el hombre moderno de Prada es audaz, romántico y profundamente conectado con sus emociones y su entorno.

The Fall/Winter 2025 menswear collection by Miuccia Prada and Raf Simons explores human nature, basic instincts, as a tool for fundamental human creativity.#PradaFW25#MiucciaPrada #RafSimons pic.twitter.com/2mHk38TtlR

(Con información de Reforma)