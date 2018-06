Marjorie de Sousa niega tener un romance con Anaya

Agencia

Ciudad de México.- A pesar de que Marjorie de Sousa sigue sobrellevando una batalla legal contra Julián Gil por la manutención de su hijo Matías Gregorio, ahora la venezolana se encuentra inmiscuida en otro escándalo.

La actriz ha sido señalada por su supuesta relación con el candidato presidencial Ricardo Anaya, misma que según Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, la ha favorecido en su litigio contra el argentino, informa Vanguardia.mx.

De acuerdo con la versión del empresario, en el caso de la pensión del hijo de los actores existe tráfico de influencias, circunstancia por la cual Gil no ha podido ver al pequeño fuera del centro de convivencias.

Tras estas declaraciones y los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre la actriz y el político panista, la artista envió un comunicado en el que expresa:

“Ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación en las que se me vincula con un personaje de la política mexicana, me permito informarles que se trata de información falsa. No conozco a dicha persona. Desconozco las razones o la intención de difundir información sin sustento, por ello reitero, que se trata de información absolutamente falsa”, señala el documento.

Es de esta manera que De Sousa intenta poner fin a una serie de especulaciones sobre su vida sentimental y su posible lazo amoroso con un candidato presidencial mexicano.