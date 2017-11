'La Trevi' desnuda a Lenny de la Rosa en el escenario

Agencia

MONTERREY.- La cantante se presenta con éxito en la Arena Monterrey, y expresa lo mucho que quiere a Lenny, quien es actor y cantante Gloria Trevi dio su segundo concierto en la Arena Monterrey, y como es costumbre, tuvo lleno total. Miles de seguidores se dieron cita para cantar sus éxitos musicales durante poco más de dos horas.

También te puede interesar: Los quiero mucho; mucha paz y mucha fuerza México: Ricky Martin

De acuerdo con Debate, muchos momentos emocionantes dio la Trevi a su público, y no faltaron las sorpresas.

Gracias mi súper @GloriaTrevi por este mágico momento de anoche ❤️💥 me lo llevo por siempre conmigo !!! Gracias también por ser #EstrelladelaMañana 🌠🎇 !!! Eres mucho, muchísimo más de lo que se pueda alcanzar imaginar , eres infinita y eterna 🙏TQMM !!! pic.twitter.com/cq812lCDt6 — Lenny De La Rosa (@LennyDLaRosa) 25 de noviembre de 2017

Al momento de cantar "Pelo suelto" siempre acostumbra a invitar al escenario a un hombre, y en esa ocasión llamó a Lenny de la Rosa, actor y cantante, quien es su amigo y a quien dijo querer como un sobrino.

Gloria siempre comienza quitarle la ropa a ese hombre que sube a su lado, y Lenny se prestó par el número.

De todo corazón espero la gente conozca más de tu increíble talento musical @LennyDLaRosa y de la persona linda y trabajadora q yo he conocido!!!😉 https://t.co/Z3xMBgyHGs — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) 25 de noviembre de 2017

Los fanáticos se volvieron locos al notar quien era la celebridad al que Gloria había convocado.

Como puede verse en el video, comenzó quitándole la camisa, dejando al descubierto el cuerpo bien trabajado del actor, para después quitarle lentamente el cinturón, mientras la euforia del público cada vez estaba más extrema.

Justo en este momento, Lenny de la Rosa se puso de rodillas para suplicarle a la Trevi que no le bajara el pantalón, un momento muy divertido, pero la cantautora no pudo dejar con las ganas a sus fans, y les preguntó: “¿Se lo quitamos?” a lo que el público contestó inmediatamente que si, y no los hizo esperas mucho tiempo.

https://www.facebook.com/FerranGloriaTreviFan/videos/532745983758344/