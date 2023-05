Despiden a Michelle Rodríguez de '40 y 20' por según pedir aumento de sueldo

La exitosa actriz Michelle Rodríguez fue despedida de la serie '40 y 20', producción de Televisa, presuntamente por pedir un aumento de sueldo.

De acuerdo con la periodista Shanik Berman, ejecutivos de la televisora de San Ángel tomaron la decisión de despedir a la también comediante de la serie que llevaba nueve temporadas al aire.

"Me enteré que el 'Burro' Van Rankin y todo el elenco de '40 y 20', incluyendo Michelle Rodríguez, dijeron que querían que les subieran el sueldo y que si no, no grababan. Se unió todo el elenco y les dijeron:'ah sí, ¿qué creen? Ya no hay '40 y 20'", reveló. "Y los sacaron a todos de Televisa. No puedes exigir: 'o nos pagan o no grabamos'", dijo la conductora en el programa de radio 'Todo para la mujer' con Maxine Woodside.

'Burro' Van Rankin, fuera de Miembros al Aire; 'me corrieron en el pasillo'

Cabe destacar que fue a principios de mayo que el conductor Van Rankin compartió que fue despedido del programa 'Miembros al Aire' luego de 14 años de formar parte, sin darle explicaciones de la decisión.

"La forma en la que hicieron las cosas se me hace un poquito desagradable, pero pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación, después de 14 años", explica el conductor en un video.

El conductor comentó que aunque no sabe el motivo de su salida, se siente dolido, pues fue el primero que hizo 'Miembros al Aire'.

"Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí 'sin yolanda maricarmen', no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", agregó.

(Con información de TvyNovelas)