Destapan escándalo sexual de Neil Gaiman, autor de ‘The Sandman’

Neil Gaiman, autor de obras como ‘The Sandman’ y ‘Coraline’, ha sido señalado por varias mujeres por presuntas agresiones sexuales.

Un artículo reciente de portada de la revista New York Magazine, titulado ‘There Is No Safe Word’, profundiza en las experiencias de ocho mujeres que han acusado al escritor.

En julio, Tortoise Media adelantó esta historia con un podcast titulado "Master", en el que se cubrían acusaciones de cinco mujeres contra Gaiman. Sin embargo, en aquel momento, muchas de las denunciantes optaron por mantenerse en el anonimato, utilizando solo su primer nombre o seudónimos, y los informes no habían sido verificados por grandes medios hasta ahora.

Multiple women have accused “The Sandman” and “Coraline” author Neil Gaiman of sexual assault, speaking on the record about their experiences.



Read the full story here: https://t.co/fEKMKpaHLh pic.twitter.com/hx8vwbGK6w