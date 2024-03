‘Destripando la Historia’ prepara todo para su show en Monterrey

El show de ‘Destripando la Historia’ llegará el 17 de marzo al Escenario GNP en Monterrey y los regios ya se están preparando para una velada única que mezclará historias mitológicas con la música.

Los españoles Álvaro Pascual y Rodrigo Septién, mejor conocidos como Pascu y Rodri, volverán a la ciudad este domingo prometiendo una fiesta en la que incluirán nuevos temas que no interpretaron en sus anteriores visitas.

Desde España, el canal de YouTube ‘Destripando la Historia’ ha producido éxitos como ‘Zeus’, una canción pop que tiene más de 67 millones de reproducciones en YouTube, y que explica con toques humor la historia del ser mitológico, o ‘Hades’, una obra tipo rock que cuenta la vida del dios del inframundo, con otras 68 millones de vistas en la plataforma.

Tan sólo en su canal de YouTube, los creadores de contenido cuentan con 5.43 millones de suscriptores, y en Spotify registran más de 579 mil oyentes cada mes.

El dúo, junto con una banda de cuatro artistas más, espera un recibimiento en la Sultana del Norte igual de eufórico que en sus anteriores visitas que hicieron en abril y noviembre de 2022.

"Los que ya hayan estado en ‘Destripando la Historia’ se van a llevar la sorpresa de que es una formación bastante nueva , vamos a tocar evidentemente los temas que a ellos les gustan y hemos intentado incorporar algunos de los que no estaban antes, y algún 'temita' nuevo que nos ha dado tiempo de sacar", añadió Pascu.

"Producir la canción es más como trabajar, y en el escenario no creo que tengamos la sensación de trabajar, porque lo disfrutamos en porcentajes tan altos que se vuelve una fiesta", compartió Rodri.

Entre sus creaciones, que de hecho es una de sus primeras obras animadas luego de varios videos hechos con dibujos en un pizarrón, está "Día de Muertos", una canción parodia dedicada a la festividad mexicana y con la que lograron una gran conexión con el país en su estreno, en 2018.

Ahora, aunque no tienen en puerta un tema basado en algún personaje mitológico o relato popular nacional, los españoles confesaron que ya se han adentrado en la historia de México.