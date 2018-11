Los pokémon cobran vida en el tráiler de "Detective Pikachu"

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Primero fue la serie Pokémon y los juegos de Game Boy; luego Pokémon Go, que tuvo a toda una generación de jóvenes cazando criaturas por el Retiro; y ahora llega Detective Pikachu, inspirada en el videojuego homónimo de Nintendo, donde el amiguito amarillo de Ash Ketchum es el protagonista absoluto. Eso sí, este Pikachues más parlanchín de lo que recuerdas. Aunque la gente a su alrededor le oye decir ‘”pika pika” de forma adorable, nosotros vamos a escucharle explayarse a gusto, que para eso es su película y por algo le presta su voz Ryan Reynolds.

Ha sido el propio actor el que ha compartido el primer tráiler del filme:

I think we all knew I'd wind up as a miniature detective repeatedly saying the same two words. Just didn't think it'd be this soon. #PikaPika #DetectivePikachu pic.twitter.com/L4iB760fJO