Detienen a Alfonso Obregón, voz de Shrek; lo acusan de abuso sexual

Alfonso Obregón, reconocido actor de doblaje conocido por prestar su voz a personajes icónicos como Shrek y Bugs Bunny, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por presunto abuso sexual en contra de una niña.

La noticia fue difundida por el periodista C4 Jiménez a través de un ‘hilo’ en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista, Obregón fue arrestado por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

La denuncia, presentada por una de sus alumnas, alega que el actor cometió abuso sexual en contra de una menor de edad.

Durante una entrevista recopilada por el periodista, Obregón negó las acusaciones, alegando que lo único que hizo fue decirle a una niña en un ejercicio "aprieta el culo".

Afirmó que la denuncia forma parte de una persecución por parte de una comisión de género de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que según él, se dedica a acusar de acoso y agresión sexual a actores de doblaje famosos sin justificación.

“Fíjate que sí, volví yo lo grabé, pero resulta que hay una comisión en la ANDA una comisión de género que, como en la Inquisición, se ha dedicado a acusar de acoso y de agresión sexual a todo el mundo”, dijo Obregón.

El actor también se quejó de que las acusaciones son basadas en mentiras y amenazas.

“Estoy acusado de agresión sexual cuando lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘aprieta el culo’, esa fue mi agresión”.