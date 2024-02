Detienen a actriz de ‘Euphoria’ en protesta contra guerra en Gaza

La actriz conocida por haber interpretado a ‘Jules’ en la serie de HBO ‘Euphoria’, Hunter Schafer, fue detenida por policías por formar parte de una protesta contra la guerra en Gaza.

La modelo y estrella de ‘Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes’ y ‘Cuckoo’ fue aprehendida ayer en Nueva York, durante una visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

De acuerdo con informes de Variety, la famosa formaba parte de una protesta contra el genocido en Gaza que se desató en el Centro Rockefeller, en medio de una aparición del mandatario en el programa Late Night With Seth Meyers.

En fotografías publicadas por el portal de entretenimiento TMZ, la actriz lució una camiseta en la que solicitaba el cese al fuego, mientras caminaba esposada y escoltada por un policía.

blogged hunter schafer's arrest alongside 50 other @jvplive protesters at biden's seth meyers appearance on 2/26, the day before the michigan primary saw 100k votes for "uncommitted" over gaza @TeenVogue



photos from Monday's action provided by @jvpliveNYhttps://t.co/a3NV1sqGrm pic.twitter.com/iMEWt4olo3 — Lex McMenamin (they/them) (@leximcmenamin) February 28, 2024

hunter schafer getting arrested after fearlessly joining a pro-palestine movement in new york today… SHES SO REAL pic.twitter.com/CRTe7kKFUL — pop culture gal (@allurequinn) February 28, 2024

Hunter Schafer sale libre tras protesta en el Centro Rockefeller

Schafer de 25 años, fue una de 33 personas arrestadas por las protestas, quienes enfrentaron cargos por allanamiento y alteración del orden público.

La estrella de Euphoria estaba alzando la voz junto a una organización, de nombre Jewish Voice for Peace, cuya consigna es exigir un alto a la guerra entre Israel y Hamás.

Al parecer, fue arrestada pero minutos después salió libre con una sonrisa en su rostro, así se ve en fotografías que circulan en la red social X (antes Twitter).

Hunter Schafer has been released from jail, following her arrest for protesting in support of Palestine with the Jewish Voice for Peace organization. pic.twitter.com/Ys0YNjfpUT — Pop Base (@PopBase) February 28, 2024

En una publicación de Instagram, la cual aparentemente fue borrada, la actriz aparecía en una foto junto al colectivo, solicitando que Biden escuche la petición de alto al fuego.

"El presidente necesita empezar a escuchar al pueblo estadounidense, no al gobierno israelí de extrema derecha que bombardea indiscriminadamente al pueblo de Gaza, destruyendo el 70 por ciento de la infraestructura, incluidos hospitales, universidades y las redes de electricidad y agua" .

Hunter Schafer -- one of the stars of the TV show "Euphoria" -- was taken away in handcuffs Monday while protesting the Israel-Hamas war in NYC.



Read more 👉 https://t.co/qhlx0JnkBb pic.twitter.com/WUrc6e8MUL — TMZ (@TMZ) February 28, 2024

