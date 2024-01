Detienen a John Valtier, acosador de Shakira en Miami Beach

Un hombre de 56 años, identificado como Daniel John Valtier, fue detenido afuera de la residencia de Shakira en Miami Beach por presunto acoso hacia la cantante colombiana.

El arresto se registró este lunes por la mañana, según informó el portal de noticias 7 News Miami, el cual detalló que el sujeto provenía de El Paso, Texas, y realizaba diversos posteos en redes sociales donde afirmaba que sostenía una relación amorosa con la ganadora del Latin Grammy.

El detenido, además de acudir al domicilio de Shakira, en repetidas ocasiones le enviaba presentes como botellas de vino, chocolates y arreglos florales, por lo que el equipo de la famosa le advirtió consecuencias legales en caso de continuar con los actos de acoso.

Sin embargo, las alarmas, por parte de la estrella de Barranquilla, crecieron al saber que Valtier se encontraba en Florida y tenía la intención de visitar la residencia de la intérprete de "Suerte".

Este lunes, el presunto acosador llegó en taxi a la casa de la colombiana, donde ya se encontraban elementos de la Policía tras la advertencia.

El reporte señaló que Valtier no conoce directamente a Shakira ni a alguno de sus familiares, por lo que ahora enfrenta cargos por acoso. Sumado a este caso, el implicado presenta antecedentes de fraude, por lo que debe cubrir una multa de 2 mil 500 dólares, según Univisión.

