Detienen a Schwarzenegger por evadir aduana en Múnich

Arnold Schwarzenegger fue detenido e interrogado en el Aeropuerto Internacional de Múnich por llevar un reloj de lujo sin los debidos registros, reportó la prensa alemana este miércoles.

El actor de Terminator fue detenido por las autoridades aeroportuarias tras intentar pasar por aduana con la pieza de lujo, la cual formaría parte de una subasta donde participará el famoso y que se llevará a cabo en Kitzbühel, Austria, según Daily Mail.

El también productor había viajado desde Los Ángeles para acudir al evento, donde se recabarán recursos económicos para la iniciativa climática encabezada por él.

Arnold Schwarzenegger Detained In Munich Over 'Unregistered' Watch, Taken to ATM | Click to read more 👇 https://t.co/aT8Dy3UKBp

En redes sociales circuló una fotografía donde aparece el actor mientras era interrogado, en la imagen se puede ver que la celebridad tomó con humor la situación.

Después de ser interrogado y permanecer detenido por al menos tres horas, las autoridades le solicitaron a la estrella de Depredador pagar por adelantado los impuestos estimados del reloj, a lo cual no se negó.

Sin embargo, fuentes cercanas a los hechos, dieron a conocer a TMZ que Arnold alegó que nunca le pidieron que llenara algún formulario de declaración.

Bild: Arnold Schwarzenegger was detained during a customs check at Munich airport because of an expensive Audemars Piguet wristwatch.



Schwarzenegger claims he was going to auction them off. pic.twitter.com/NoCEEGQy1t