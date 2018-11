¿Secuela o Reboot? ¡'Dexter' está dispuesto a todo!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Michael C. Hall, quien interpretó a Dexter, protagonista de la serie del mismo nombre para Showtime, comentó en una entrevista de Variety que está abierto a la idea de regresar para un reboot o secuela.

“La gente en las calles siempre me están diciendo sobre los rumores de un reboot de Dexter. Han habido pequeñas filtraciones, pero nada que valga la pena perseguir”, comentó el actor, indica el portal de noticias CinePremiere en su sitio web.

Cuando confesó que no se cierra a la posibilidad de volver, añadió: “Es un mundo increíble, y [Dexter] no está muerto.” A pesar de considerarlo, concluyó diciendo: “No tengo planes definitivos o inmediatos de hacer nada de eso.”

Michael C. Hall recientemente interpretó a John F. Kennedy en The Crown de Netflix. Actualmente está haciendo Thom Pain (based on nothing), una obra de teatro que lo reúne con Will Eno.

Dexter fue una serie de Showtime que empezó a transmitirse en 2006 y concluyó en 2013. Los críticos y fans de la serie generalmente odiaron su final, incluso siendo considerado por algunos como uno de los peores finales en la historia de la televisión. En 2015 hubo un rumor que la serie iba a regresar debido a un tuit de su cuenta oficial, pero nada sucedió