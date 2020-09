Día de Batman: Conoce a los 10 actores que han dado vida al icónico personaje

Ciudad de México.- La aceptación de Batman entre la gente fue brutal desde un inicio. Pasaron sólo cuatro años, de 1939 a 1943, para que se hiciera su primera serie televisiva que muchos no recuerdan.

Desde entonces diez actores se han colocado el traje del Hombre Murciélago, el más reciente Robert Pattinson que se encuentra en rodaje de la nueva aventura. Prácticamente sería un cambio cada ocho años.

Con información de EL UNIVERSAL, aquí te dejamos las diferentes versiones del superhéroe que hoy celebra su día internacional.

1943: Lewis Wilson (Batman)

Tenía 23 años cuando protagonizó el serial de 15 episodios en la que, acorde al momento que se vivía con la Segunda Guerra Mundial, Batman era agente de gobierno y debía combatir a unos espías japoneses. Douglas Croft de entonces 17 años, fue seleccionado para interpretar a Robin. No había batimóvil como tal, sino que era solamente un cadilla que era "disfrazado" con sólo levantar la capota.

1949: Robert Lowery (Batman y Robin)

A diferencia de Wilson, quien prácticamente debutaba en la pantalla, Lowery llegaba con la experiencia de las cintas "El signo del zorro" y "El fantasma de la momia". La serie giraba sobre la aventura de los paladines en Ciudad Gótica. En 1956 fue invitado a un programa de Supermán, siendo la primera vez que los dos superhéroes podían ser vistos en una misma producción audiovisual.

1966: Adam West (Batman)

La serie contó con 120 episodios transmitidos durante tres años. El Pingüino, Güasón, Gatúbela, El Rey Toot y el Acertijo fueron sus rivales principales, en cuyas peleas el pum, cuaz, bam, eran puestas con letras en la pantalla. Se realizó una película con casi todos los villanos unidos contra el Dúo Dinámico. En una visita a la Ciudad de México, West dijo que le gustaría integrar las nuevas cintas, así fuera como el abuelo Batman o como Alfred, el mayordomo.

Michael Keaton (Batman)

La película obtuvo 12 dólares en taquilla por cada uno invertido y esto hizo que Michael Keaton, elegido por el realizador Tim Burton, repitiera en la secuela "Batman regresa", en 1992. Pero dicen que segundas partes no fueran buenos y los resultados económicos no fueron los esperados, al conseguir sólo tres dólares por cada uno gastado. Cuando se le invitó para la tercera entrega, la desechó por considerar que el guión era malo.

1995 Val Kilmer (Batman por siempre)

El actor tenía tras de si los papales de Jim Morrison en "The Doors" y la histórica "Tombstone" cuando fue elegido por el director Joel Schumacher. Sólo fue una película como el hombre de la oscuridad por decisión propia. En el New York Times contó que se dio cuenta que no debía seguir con él cuando la llegada de unos niños no lo tomaron en cuenta, sino al personaje y al Batimóvil, por lo que cualquier podía ponerse el traje.

1997 George Clooney (Batman y Robin)

Considerado el peor Batman en cine, al alejarse de la oscuridad original y yéndose, por presiones de los estudios Warner para hacer un filme familiar. La taquilla apenas superó la inversión: costó 125 millones de dólares y recaudó 238 millones en el orbe. Clooney se ha disculpado por haber protagonizado un filme que los fans no soportaron. Fue debut y despedida del actor.

2005: Christian Bale (Trilogía)

La primera vez que se puso el traje, en audición, Bale sintió que se ahogaba al ser demasiado ajustado. Pero tenía deseos de interpretarlo y aguantó no sólo ese día, sino tres películas a lo largo de siete años (Batman inicia; El caballero de la noche y El caballero de la noche asciende). El actor ha señalado que quizá gusta por estar constantemente coqueteando con ser un villano de una u otra manera. Entre las tres cintas consiguieron más de 2 mil millones de dólares en taquilla mundial, contra los 585 millones de billetes invertidos en ellas.

2014: David Mazouz (Gotham)

El angelino de 13 años interpretó por cinco temporadas a un joven Bruce Wayne en la serie televisiva, que cuenta la adolescencia del superhéroe y sus primeros pasos, además del origen de los villanos que enfrentaría en sus años maduros.

2016: Ben Affleck (Batman vs Superman)

Al actor le tocó interpretar a un Batman veterano, hastiado de luchar y violento. Eso no gustó a los fans que se dieron vuelo cuando en una entrevista, Affleck mostró un rostro desencajado por las críticas al filme. Repitió como el hombre murciélago en La liga de la justicia y un cameo en Escuadrón suicida. Ha dicho que decidió abandonar el personaje cuando se dio cuenta que ya no sentía emoción al portar el traje.

2020: Robert Pattinson (The Batman)

Los primeros comentarios fueron negativos por recordarlo mayoritariamente por su protagónico de Crepúsculo, sin tomar en cuenta su trabajo de carácter en filmes como The king y Waiting for the barbarians. El 22 de agosto, con el lanzamiento del primer teaser trailer, las redes explotaron positivamente al verlo en el traje negro. La cinta reanudó rodaje tras dar positivo al Covid-19.