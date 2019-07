Los 10 álbumes de rock más vendidos en el mundo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada 13 de julio desde 1985, este sábado se festeja el Día Mundial del Rock, fecha en la que decenas de artistas, especialmente de este género musical, se reunieron en el concierto Live Aid, en beneficio de algunas comunidades de África que vivían una situación de hambruna extrema, con Etiopía y Somalia como los países más perjudicados.

El evento logró recaudar 245 millones de dólares para tratar de combatir la precaria situación.

Dicha cifra pudo ser posible gracias a la popularidad de la mayoría de los músicos participantes, algunos de ellos han posicionado sus álbumes como los más vendidos a nivel mundial en la historia del género, según la Recording Industry Association of America (RIAA), una asociación estadounidense que certifica las ventas discográficas.

De los 10 álbumes más vendidos del rock alrededor del mundo, seis son de bandas del Reino Unido, tres de Estados Unidos y una de Australia:

AC/DC (Australia) - Back in Black - 50 millones

Pink Floyd (Reino Unido) - The Dark Side of the Moon - 45 millones

Eagles (Estados Unidos) - Their Greatest Hits (1971-1975) - 42 millones

Fleetwood Mac (Reino Unido) - Rumours - 40 millones

Led Zeppelin (Reino Unido) - Led Zeppelin IV - 37 millones

Meat Loaf (Estados Unidos) - Bat Out of Hell - 34 millones

Pink Floyd (Reino Unido) - The Wall - 33 millones

The Beatles (Reino Unido) - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - 32 millones

Eagles (Estados Unidos) - Hotel California - 32 millones

Elton John (Reino Unido) - Goodbye Yellow Brick Road - 31 millones

Bob Geldof, vocalista de la banda irlandesa Boomtown Rats, fue el principal organizador del Live Aid y logró reunir a al menos 70 músicos tocando de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia, Estados Unidos.

En ambas sedes, 162 mil espectadores vieron las presentaciones de Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins, entre otros. Además, la audiencia televisiva mundial se estimó en 1.5 millones de personas en más de 72 países.

Puedes escuchar aquí los temas que se tocaron en el legendario concierto Live Aid: