Diagnostican a Eric Dane de ‘Euphoria’ con esclerosis lateral amiotrófica

El actor Eric Dane, conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, anunció que le han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

A sus 52 años, Dane compartió la noticia en una entrevista con la revista People, donde expresó:

La ELA —también llamada enfermedad de Lou Gehrig— afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, provocando una pérdida progresiva del control muscular.

De acuerdo con la Clínica Mayo, se trata de una condición grave, actualmente sin cura, que avanza con el tiempo y limita cada vez más las funciones motoras del cuerpo.

A pesar del diagnóstico, Dane afirmó que regresará al set la próxima semana para continuar el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, la popular serie de HBO en la que interpreta a Cal Jacobs, el complicado patriarca de la familia Jacobs.

