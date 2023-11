Diddy es acusado de abuso sexual por su ex pareja, Cassie Ventura

El músico Sean Diddy enfrenta acusaciones de violación y abuso físico formuladas por la cantante y su ex pareja, Cassie Ventura, quien sostiene que estos presuntos incidentes ocurrieron a lo largo de más de una década de relación entre ambos.

De acuerdo con los medios Mirror y TMZ, Cassandra Ventura (su nombre real), presentó una denuncia en el Tribunal Federal de Manhattan donde relató cómo el intérprete de "I'll Be Missing You" fue su jefe cuando ella tenía 19 años y después comenzaron a tener una relación en la que fue abusada.

En la demanda, también aseguró que Sean John Combs -Diddy- la obligó a tener relaciones con prostitutas mientras estaba bajo la influencia de sustancias ilícitas, incluso reveló que el cantante llegó a grabarla en varias ocasiones.

