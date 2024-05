'Diddy' Combs es acusado de abusar y drogar a alumna en 1995

Una mujer afirma que el rapero Sean ‘Diddy’ Combs la drogó y abusó de ella sexualmente cuando estudiaba en el Instituto de Tecnología de la Moda de Nueva York en los 90.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Page Six, April Lampros era apenas una alumna de modas cuando conoció al rapero en 1994, quien comenzó a llenarla de regalos y flores.

‘Diddy’ y ella se hicieron cercanos, sin embargo su relación se volvió bastante abusiva, al punto en que él abusó de ella y la obligó a consumir sustancias ilícitas en un hotel de Manhattan en 1995.

