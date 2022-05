Difunden fotografía del Hijo de Pepe Aguilar junto a hija del "Chapo" Guzmán

El hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, José Emiliano Aguilar, no sale de un escándalo cuando se mete en otro, y es que luego de haber cumplido una sentencia por tráfico de personas ahora se ha viralizado una foto en la aparece supuestamente con la hija de "El Chapo" Guzmán.

A continuación, recordaremos qué fue lo que sucedió hace poco más de cuatro años y que puso en la mira de las autoridades estadounidenses a José Emilio.

El primogénito de Pepe fue detenido en el cruce de Tijuana a San Ysidro, California, por tráfico de personas el 14 de marzo de 2017, luego de que presuntamente intentara ingresar ilegalmente a cuatro personas de origen chino a Estados Unidos.

De acuerdo con el portal TMZ, durante una inspección las unidades caninas detectaron la presencia humana en la cajuela del auto que conducía José Emiliano, y cuando los agentes fronterizos pidieron que abriera el compartimiento, encontraron a cuatro personas escondidas.

Tras el arresto y las indagatorias correspondientes, el hijo de Pepe se declaró culpable del delito de tráfico de personas y el juez dio su veredicto y lo sentenció a tres años en libertad condicional y seis meses en un centro de rehabilitación "ya que no está bien de sus facultades mentales", además de pagar una fianza de 15 mil dólares.

A la salida de la corte, el cantante hizo algunas declaraciones a los medios sobre las acciones que hizo su hijo, a quien dijo, lo iba apoyar con mucho amor incondicional de padre.

En la corte se aseguró que José Emiliano había quedado muy afectado por el divorcio de sus padres.

"Mira, yo creo que todas las personas sufrimos de algo, una separación de tus papás no te va hacer cometer cosas como las que él hizo, yo creo que cada individuo tiene sus decisiones y tiene sus lecciones en la vida. Bendito Dios que nadie salió lastimado. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo, él no vivía conmigo y no me estoy quitando ninguna responsabilidad es la verdad. Ahora lo voy apoyar y estaré con él para lo que necesite", enfatizó.