Director musical de Orquesta, Andrew Davis, fallece a los 80 años de edad

El director musical británico Andrew Davis fallece a los 80 años de edad, siendo aclamado y conocido por su trabajo en la Ópera Lírica de Chicago y orquestas en todo el mundo.

Davis perdió su batalla contra la leucemia el sábado en el Instituto Rusk de Chicago, según informó su representante, Jonathan Brill, de Opus 3 Artists.

Davis había estado luchando contra la enfermedad durante los últimos dos años, y su estado de salud empeoró poco después de cumplir 80 años el 2 de febrero.

Con una carrera destacada, Davis fue director musical de:

Luego, ocupó el cargo de director musical en la Ópera Lírica desde 2000 hasta 2021.

El legado de Davis también incluye dirigir la Orquesta Nacional Juvenil de Estados Unidos el verano pasado, presentándose en el Carnegie Hall de Nueva York y en una gira posterior.

