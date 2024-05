Director Roman Polanski libre de acusaciones de difamación según tribunal francés.

El cineasta Roman Polanski recibió absolución por parte de un tribunal francés el martes, luego de ser acusado de difamar a la actriz británica Charlotte Lewis, a quien calificó de mentirosa tras denunciarlo por abuso sexual.

El litigio se originó a raíz de una entrevista concedida en 2019 a la revista Paris Match, donde Polanski supuestamente desacreditó a Lewis luego de que ella lo acusara públicamente.

El fallo de la corte no abordó la veracidad de la acusación de violación, sino que se centró únicamente en si los comentarios de Polanski en la entrevista constituían difamación contra Lewis. Polanski negó los cargos.

El veredicto fue emitido el martes por la tarde en un tribunal de París.

Lewis dijo que se sentía decepcionada por el resultado y que apelaría.

“Me siento triste”, dijo. “Para nosotros, esto no ha terminado”.

Polanski no estuvo en la corte. Su abogada Delphine Meillet lo llamó para anunciarle la noticia. Dijo que el tribunal reconoció su derecho a impugnar a las personas que hacen acusaciones en su contra. Señaló que el veredicto se produjo el día de la inauguración del Festival de Cine de Cannes, calificándolo como “un día simbólico”.

El meollo del caso era que Polanski refutó las acusaciones de agresión sexual de Lewis en la entrevista de 2019 con Paris Match, describiéndolas como una “mentira atroz”. Lewis sostenía que los comentarios eran difamatorios, iniciando una batalla legal contra el director de 90 años, conocido por clásicos como “Rosemary’s Baby” (“El bebé de Rosemary”), “Chinatown” (“Barrio Chino”) y “The Pianist” (“El pianista”).

