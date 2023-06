Director y actores de "Transformers: Rise of the Beasts" visitan México

La cinta de “Transformers: Rise of the Beasts" tiene un toque y estilo muy de Latinoamérica, considerando que una buena parte de su acción se desarrolla en Perú. El elenco y el equipo de producción visitaron esta semana Ciudad de México para una alfombra roja en la que firmaron autógrafos, se posaron para los fanáticos de la franquicia y se tomaron selfies.

El productor Mark Vahradian declaró "Celebramos la cultura de Sudamérica", añadiendo "Creo que ese es uno de los grandes valores de esta entrega".

El productor Lorenzo di Bonaventura y el director Steven Caple Jr. también acudieron a la cita en la alfombra del séptimo filme de la saga.

"Fue hermoso, pero definitivamente fue un reto", afirmó Caple Jr. sobre filmar en Perú. "Era una locación que nunca había sido filmada antes, así que era difícil tratar de llevar equipo ahí; el clima era loco y estábamos a mucha altura... La locación es hermosa, la atrapamos en la cámara y también pudimos retratar y exaltar la cultura y un poco de historia".

El protagonista Anthony Ramos, quien interpreta al ex militar Noah Díaz, fue el último en llegar con un atuendo que era muy sobrio, no obstante no vaciló en acercarse sonriendo a los fanáticos que le extendían posters, juguetes y celulares con la esperanza de llevarse un recuerdo de la noche.

Otra de las invitadas especiales fue Dominique Fishback, quien da vida a “Elena Wallace”, una becaria en un museo de arqueología que descubre una misteriosa antigüedad, su personaje y el de Ramos son los principales ya que cruzan caminos con los Transformers quienes quieren recuperar la reliquia que sirve como llave que podría ayudar a regresar a su hogar, los jóvenes deciden acompañarlos en su peligrosa aventura con aliados robots que adoptaron forma de animales conocidos como los Maximals tendrán que enfrentarse al temible y malvado Unicron, así como a su secuaz Scourge.

Uno de los momentos más anticipados de los fans fue la develación de estatuas gigantes de los robots Optimus Primal y Optimus Prime, el estreno mundial de Transformers: el despertar de las bestias está programado para el 8 de junio, las expectativas son bastante altas, Paramount Pictures espera que la franquicia siga siendo exitosa.

Con información de AP.