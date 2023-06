Disfruta el verano con Barbie y su nuevo avance

Como un regalo por el inicio del verano, los productores de Warner y la directora Greta Gerwig soltaron un pequeño adelanto de la película protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken).

El avance nos muestra más sobre cómo es la vida en “Barbieland” y cómo llevan a cabo rutinas al “estilo Barbie”, como paseos en bicicleta, visitas al doctor o juicios en la Corte Suprema de Barbies.

On the first day of Barbie Summer, our Barbies and Kens gave us the sweetest treat. 💖🎟 Advance tickets to see #BarbieTheMovie only in theaters July 21 are available NOW: https://t.co/pRIweqfF1s pic.twitter.com/HpjMikXx27