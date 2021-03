Disney+ anuncia su calendario de estrenos 2021

Durante una presentación especial con medios internacionales, este miércoles los directivos de la plataforma Disney+ revelaron las fechas de estreno oficiales de varias de sus series y películas originales para este 2021, desde 'Loki', hasta la nueva aventura animada de 'Star Wars'!

Estreno: 26 marzo.

Elenco: Emilio Estevez, Lauren Graham, Brandy Noon.

Sinopsis: El Mighty Ducks evolucionó de un rudimentario equipo de hockey a un grupo juvenil competitivo y poderoso. Después de que Evan Morrow, de 12 años, fuera separado sin éxito de los Ducks, él y su madre, Alex, se propusieron construir su propio equipo de inadaptados para desafiar la cultura despiadada y de ganar a toda costa. Con la ayuda de Gordon Bombay el protagonista redescubre la alegría de jugar sólo por amor.

Estreno: 16 abril.

Elenco: John Stamos, Jessalyn Gilsig, Richard Robichaux, Sophia Mitri Schloss.

Sinopsis: Tras ser expulsado de la División I de Baloncesto Masculino de NCAA, el entrenador Korn (John Stamos) acepta un trabajo en un instituto solo para chicas. Pronto aprende que las adolescentes son complicadas: requieren empatía y son vulnerables.

Al conectar con sus jugadoras, Marvyn se convierte en la persona que siempre ha esperado ser, y las chicas aprenden a tomarse a sí mismas más en serio, encontrando su equilibrio tanto dentro como fuera de la cancha.

Big Shot is a celebration of girl power, set in the world of high school basketball. 🏀 Starring @JohnStamos, @YNB, and @JessalynGilsig, Big Shot packs in big fun. Coming soon to @DisneyPlus. pic.twitter.com/2CfOMOmXba