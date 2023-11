¡Helada sorpresa! Disney anuncia tercera y cuarta parte de Frozen

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, anunció oficialmente que la empresa está desarrollando la tercera parte de Frozen: una aventura congelada e incluso señaló que existe una gran posibilidad de realizar una cuarta película.

Así como lo escuchaste, en el programa de noticias estadounidense Good Morning America, Iger aseguró que la euforia de ‘Libre Soy’ y ‘Mucho más allá’ volverá más pronto de lo que esperas.

Disney CEO, Bob Iger has teased a Frozen 4 on Good Morning America. #Frozen



"Well I'll give you a little surprise there Michael, Frozen 3 is in the works and there might be a Frozen 4 in the works too, I don't have much to say on those films right now."pic.twitter.com/hS4zBiV1HC