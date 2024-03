Disney+ le da la bienvenida a ESPN y Star+ este 26 de junio

Disney+ es una plataforma de streaming que cuenta con un catálogo bastante variado y apto para todas las edades, desde chicos hasta grandes, sin embargo en unos meses le dará la bienvenida a ESPN y Star+.

La fecha exacta es el 26 de junio de 2024, lo que marcará un éxito en el mundo del streaming con el relanzamiento de la plataforma, que expandirá su oferta al integrar contenido de otros lugares.

Los diversos títulos de Searchlight, 20th Century Studios y FX se unirán a las series, películas y documentales de Disney, Pixar, Marvel Studios, el universo de Star Wars y National Geographic.

El nombre Disney+ seguirá siendo utilizado para la plataforma principal, mientras que el contenido de entretenimiento de Star+ y el contenido deportivo de ESPN estarán disponibles en secciones.

El relanzamiento también ofrecerá tres planes de suscripción: Premium, Estándar y Estándar con Anuncios, este último estará inicialmente disponible en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, integrado en paquetes de socios comerciales.

Para garantizar una experiencia de streaming segura y adecuada para todos los miembros de la familia, Disney+ seguirá ofreciendo controles parentales, que incluyen la creación de perfiles protegidos por PIN y la posibilidad de establecer límites de acceso basados en la clasificación del contenido.

Si eres un verdadero fanático de Disney, ve marcando en tu calendario estas fechas: 9, 10 y 11 de agosto. Estos son los días en los que se llevará a cabo la tan esperada ‘D23: el evento definitivo para fans de Disney’ en Anaheim, California.

La venta de boletos inició este jueves 28 de marzo y al parecer, varios lugares están agotados.

En la última fecha del evento, se premiará a la generación 2024 de Leyendas Disney, entre ellas Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, John Williams y la inigualable Miley Cyrus.

Attention all D23 Members. Get your tickets to D23: The Ultimate Disney Fan Event TODAY! Select ticket types are still available. Join the queue starting at 12PM PT: https://t.co/6mZd59zppX #D23 pic.twitter.com/HQmzIONPdy