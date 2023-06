Disney Plus desarrolla una serie de “Intensa-Mente”

Disney Plus está preparando un programa que expandirá la franquicia de “Inside Out” o “Intensa-Mente” que es como se conoce en Latinoamérica, de acuerdo con puck.news, la saga comenzó con la película del 2015.

La cinta de Pixar dirigida por Pete Docter y Ronaldo Del Carmen, parte de la premisa de las emociones que habitan en las cabezas de cada quien, específicamente de Riley quien está pasando de múltiples cambios en su vida.

Que incluyen la mudanza a otro lugar y su transición de dejar de ser una niña para ser una adolescente.

Las emociones principales que controlan sus acciones son lideradas por Alegría, complementándose con Desagrado, Temor, Furia y que tiene una relación complicada con Tristeza.

Ellas también emprenden un viaje en el interior de la mente de Riley, que les hace comprender su función de cada una y lo importante que es que trabajen juntos.

El filme fue un éxito recaudando poco más de 857 millones de dólares, recibiendo elogios por parte de la crítica especializada y a la audiencia, por lo que muchos esperaban una continuación.

El estudio tardó pero tiene grandes planes considerando que previamente habían anunciado que habrá una secuela para cines, ahora se sumó el show televisivo, aunque los detalles de las tramas permanecen en secreto.

La plataforma streaming de Disney Plus tiene como una de sus principales propiedades Pixar que ha desarrollado contenido exclusivo que incluyen Monsters at Work que es parte de Monsters Inc., La vida de Dug de Up, Baymax de Grandes Héroes, Zootopia+ y los cortometrajes de Pixar Popcorn que abarca otras de sus propiedades como Los increíbles, Toy Story, Coco, Cars y más. También el estudio ha lanzado filmes exclusivos como Soul o Red.