Disney presentó los posters oficiales de la cinta Mulan

EEUU.- La casa Disney lanzó, a través de la cuenta oficial de Twitter, los poster oficiales de la nueva versión de Mulan. La cinta originalmente realizada en formato de dibujos animados llegará próximamente a la pantalla grande en “Live Action”.

Los seguidores están ansiosos por comprobar como luce esta adaptación en “vida real” que promete alejarse de la historia original. Recordemos las críticas y comentarios del público al enterarse que el personaje del pequeño dragón rojo deuteragonista, Mushu, y las canciones de la entrega animada fueron eliminadas.

Check out the new character artwork for Disney’s #Mulan. See it in theaters March 27! (2/2) pic.twitter.com/4ywLmvih9t