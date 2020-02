Bog Iger deja de ser CEO de Disney tras 15 años en el cargo

NUEVA YORK (AP) — The Walt Disney Co. nombró a Bob Chapek director ejecutivo, en reemplazo de Bob Iger, con efectividad inmediata.

El sorpresivo anuncio del martes hace de Iger presidente ejecutivo. Chapek fue recientemente el presidente de la división de Disney para parques, experiencias y productos.

Iger permanecerá como presidente hasta que venza su contrato, el 31 de diciembre de 2021.

Iger dijo que para él era el "momento óptimo" para retirarse, tras la adquisición de Disney de los bienes de entretenimiento de Fox y el lanzamiento del servicio de streaming Disney Plus en noviembre.

"No vi venir esto, ¡vaya!", tuiteó el analista de medios de LightShed Rich Greenfield.

En esta foto del 11 de septiembre de 2015, el presidente de Walt Disney Parks and Resorts Bob Chapek habla durante una ceremonia en el Disneyland de Hong Kong. The Walt Disney Co. nombró a Chapek su director ejecutivo, en reemplazo de Bob Iger, con efectividad inmediada, anunció la compañía el martes 25 de febrero de 2020. (AP Foto/Kin Cheung, Archivo)