Disney revela el primer tráiler de la secuela de ‘Freakier Friday’

Disney ha lanzado el primer tráiler de ‘Freakier Friday’, la secuela de la icónica comedia ‘Freaky Friday’ (Viernes de locos), dirigida por Nisha Ganatra y protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.

En esta nueva entrega, cuyo estreno está previsto para el 8 de agosto este año, la historia da un giro sorprendente con un intercambio de cuerpos a gran escala.

La película retoma la vida de Tess y Anna Coleman años después de su primer intercambio. Ahora, Anna es madre y está por formar una nueva familia, con una hija y una futura hijastra. Sin embargo, el caos regresa cuando un nuevo incidente provoca que no solo Tess y Anna, sino también las dos jóvenes, intercambien cuerpos, desatando una serie de situaciones cómicas y emotivas.

El reparto original vuelve con caras conocidas como Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. Además, se suman nuevas estrellas, entre ellas Manny Jacinto (‘The Acolyte’), Maitreyi Ramakrishnan (‘Never Have I Ever’), Sophia Hammons y Julia Butters.

La película original, basada en la novela de Mary Rodgers (1972), narraba cómo una madre viuda y su hija adolescente intercambiaban cuerpos tras leer una misteriosa galleta de la fortuna, obligándolas a ver la vida desde la perspectiva de la otra.

Disney confirmó la producción de la secuela en marzo de 2024, con Nisha Ganatra como directora. La cineasta, conocida por su trabajo en ‘The High Note’, ‘Late Night’ y series como ‘Welcome to Chippendales’ y ‘And Just Like That…’, lidera este proyecto con un guión de Jordan Weiss (Dollface). Andrew Gunn, productor de la película original, también regresa para esta nueva entrega junto con la productora Kristin Burr.

Con información de Variety