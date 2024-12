Disney+ traerá de vuelta a “Malcolm el de en medio” con nuevos episodios

La exitosa serie de comedia “Malcolm el de en medio” regresará con nuevos episodios producidos por Disney Plus, según información confirmada por Variety.

La icónica serie, que lanzó al estrellato a Frankie Muniz y Bryan Cranston, estará a cargo de su creador original, Linwood Boomer, quien buscará preservar la esencia que conquistó a millones de espectadores entre 2000 y 2006. El regreso de Malcolm contará con cuatro episodios especiales que presentarán un salto temporal en la historia.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M