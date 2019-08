Disputa entre Sony y Disney tiene a Spider-Man con un pie fuera del MCU

Agencias

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Sony Pictures y Disney no lograron renovar su acuerdo para que Marvel Studios continuara produciendo las próximas películas de Spider-Man, según reporta Deadline. Por lo tanto, el superhéroe arácnido estaría fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con información de redes sociales e Hipertextual, Disney querían que las ganancias se dividieran en un 50% para cada empresa, una propuesta que Sony rechazó. La firma de Japón pretendía que el porcentaje de Disney se mantuviera como el anterior acuerdo: 5% del primer dólar bruto, es decir, del día de estreno. Hecho a lo que evidentemente Disney se negó.

Disney pretendía ampliar el acuerdo a todas las películas surgidas del universo Spider-Man, lo cual incluiría no solo 'Venom 2' sino todos los spin-offs que tiene en marcha Sony (como 'Morbius' con Jared Leto, o 'Kraven'). Ante el dineral recaudado por las dos últimas películas de Spider-Man (casi 2.000 millones en total) y 'Venom' (856M$), parece que en Sony han pensado que pueden seguir solos de ahora en adelante.

Ante el desacuerdo en la negociación, que por lo visto se ha prolongado durante meses, Marvel Studios dejará de participar en las próximas películas de Spider-Man. Lo cual es realmente irónico porque justo ahora, gracias a que Disney compró Fox, Marvel cuenta con nuevos superhéroes, incluyendo los X-Men y los 4 Fantásticos. Han ganado más personajes, pero acaban de perder una pieza clave.

